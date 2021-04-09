زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”
هبة بريس - الرباط
حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من زبناء شركة “أورانج” للاتصالات بالمغرب، بسبب انقطاع الانترنت من صباح يومه الجمعة.
وحسب شكايات عدد من زبناء الشركة، فقد تفاجأوا منذ صباح اليوم بانقطاع شبكة “الويفي و4g” من حواسيبهم وهواتفهم المحمولة، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وعملهم.
وأكد المشتكون، أن عددا منهم يعملون عن بعد وفي حاجة ل”الانترنت” لقضاء عدد من الخدمات والأغراض قبل نهاية الاسبوع، معبرين عن تذمرهم من لامبالاة الشركة والوكالات التابعة لها باتصالات وشكايات الزبناء.
وتوعد عدد من المشتكون الشركة، بقطع اشتراكاتهم معها، والهجرة الى شركات أخرى تحترم زبائنها وتوفر لهم الخدمات الذين يؤدون مقابلها فواتير كل شهر .
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39 تعليقات
إفلاس عندي في الوكالة كاش بلوس وتسهيلات بسبب ريزو……
شبكة زيرو
للاسف جيوب المغاربة أصبحت ملاذا امنا للشركات الفرنسية الفاشلة والتي هي في طريق الإفلاس
غير معقول
عادي هناك مشكل في الخط
شيءمؤسف ان تجعلنا شركة اورانج نعلق عليها امالا كبيرة لتحسين خدمات الانترنيت وذلك ببيع الوهم والوعود الكاذبة حول الجودة وحسن الخدمة فاضحت شركة اورانج الفرنسية كغيرها من شركات الاتصالات الأخرى فليس في القنافيد املس ملي
خدمات هذه الشركة رديئة جدا رغم العديد من الشكايات منذ مدة والحل في نظري هو فسخ عقدة الاشتراكات الشهرية
هدا حقيق ان شركة اورانج لا تحرم هدا مش لأول مرة هناك كتير من وبناء لمحترمين هدا يوقع في كل مرة معكم
شركة دون المستوى لاتهمها مصالح الزبناء انا عندي اكتر من 5 شكايات من رداءة صبيب الانترنيت ولااذان لمن تنادي
بالامس تم قطع الانترنيت منذ الصباح وقطع الاتصال بمصلحة الزبائن لذا قررتان اغير الشركة
المشكل ،ليس في النت لوحده،بل الطامة الكبرى في الشبكة برمتها.
فعلا مند صباح يوم الجمعة 9/4/2021 تفاحات بانقطاع شبكة الانترنيت عندها كنت بحاجة ماسة في استعمالها لكن للاسف اختياري لهده الشبكة بدأ يتراجع شيئا ما ليس عن هدا الانقطاع فحسب بل حتى انني في مدينة ابي الجعد التي أقطن فيها هناك اماكن لا توجد فيها انترنيت
فعلا شركة مستهترة
الانترنيت ضعيف بزاف خصتا عندنا هنا بجماعة بني زولي زكورة
وفي فاشل
شركة أورونج غير صالحة أصلا أنا من المنخرطين وسوف ألغي هذا العقد و أنتقل إلى شركة أخرى وشكرا
لازم فسخ العقد مع هذه الشركة
حتى تحسن منتوجها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:يجب إخبار الناس إن كان هنالك عطل تقني او شيء من هدا القبيل ثم الإعتذار للمشتركين، والإلتزام بالمسؤولية وشكرا.
بففففف الجمعة والسبت على التوالي orange إنقطاع شبكة الانترنت و الويفي وهدا سبب فبزاف دالمشكل لزبناءه الكرام وهاد الشيء غادي يشكك في شركة orangeبشكل كبير كيما تأتر الزبناء ديالها
زعما الشركات الاخرى متالية