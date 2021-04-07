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أمريكا تعلن أبريل شهر”التراث العربي”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن إعلان شهر أبريل، شهرا لـ”التراث العربي” في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث: “تفتخر وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراف بشهر أبريل شهرا مخصصا للتراث العربي الأمريكي”، موضحا أن “الولايات المتحدة موطن لأكثر من 3.5 مليون أمريكي عربي يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد”.

وتابع برايس، قائلا: “الأمريكيون من أصول عربية، هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأمة، وقد ساهموا في جميع المجالات والمهن، وكثير منهم، في الواقع، يخدمون هنا في وزارة الخارجية “.

وبحسب أوساط عربية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها وزارة الخارجية شهرا معينا لـ”التراث العربي الأمريكي”، في حين كانت بعض الولايات تحتفي به في الأعوام الماضية مثل أركنساس وهاواي وميشيغان ونيويورك وكارولينا الشمالية وفيرجينيا.

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