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أكادير .. عجوز تضع حدا لحياتها شنقا

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وضعت إمرأة عجوز تبلغ من العمر 77 سنة، حدا لحياتها شنقا، صباح اليوم 6 أبريل الجاري، بمكان إقامتها حي إيمي إميكي بأورير شمال أكادير .

مصادر الجريدة ، كشفت أن الهالكة كانت تعيش لوحدها، ولها ظروف نفسية لزمتها في الاشهر القليلة الماضية .

الواقعة ، عجلت بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي، وفرقة التشخيص القضائي، لمعاينة الجثة التي تم ايداعها قبل قليل مستودع الاموات قصد التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، و فتح تحقيق في النازلة للكشف عن كافة ملابساتها وظروفها الحقيقية.

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