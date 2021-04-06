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فاس.. توقيف موظف شرطة متقاعد بتهمة النصب والاحتيال

منذ ساعتين
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هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، موظف شرطة متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في انتحال صفة موظف يعمل بإحدى المصالح الأمنية، وذلك من أجل التدخل لفائدة مواطن من جنسية عربية للاستفادة من كشف طبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، فضلا عن معطيات على تقديمه وعودا وهمية لضحايا آخرين بتسهيل إستفادتهم من خدمات إدارية ووظيفية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة والتي قررت متابعته في حالة اعتقال.

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