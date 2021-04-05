الشرطة القضائية بمراكش تدخل على خط إهانة ممثلين جزائريين لأطفال مغاربة
إهانة ممثلين جزائريين لأطفال مغاربة

الشرطة القضائية بمراكش تدخل على خط إهانة ممثلين جزائريين لأطفال مغاربة

منذ 22 ثانية
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن الشرطة القضائية بمدينة مراكش، استدعت ممثلين جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية، بعد قيامهم بتصوير طفلين مغربيين، والسخرية منهما بألفاظ نابية، وتصويرهم كأنهم أطفال غير شرعيين، إلى جانب اعتبارة المرأة المغربية مجرد سلعة رخيصة تشترى بالمال.

وفي تدوينة فيسبوكية أكد المحامي مراد العجوطي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث معمق بخصوص الفيديو الخاص بأحد الممثلين الجزائريين الذي قام باهانة أطفال مغاربة.

وتقدم الاخيرفي تدوينة اخرى بالشكر الجزيل للمديرية العامة للأمن الوطني و النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك بمراكش لتفاعلهم السريع، الجدي و المهني مع قضية الممثلين الجزائريين الذين تفوهوا بعبارات مهينة في حق أطفال مغاربة.

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