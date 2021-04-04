تلميذة” في ريعان شبابها تنهي حياتها
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شاب عشريني ينهي حياته شنقا بطنجة

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

وضع شاب في أواخر العشرينات من عمره، حدا لحياته شنقا، بمنطقة بني سعيد التابعة لجماعة كزناية ضواحي طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل لفه حول عنقه وثبته الى شجرة متواجدة بالمنطقة المذكورة، حيث لم يتم الى حدود الساعة تحديد هوية الهالك وكذا دوافع واسباب الانتحار.

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية الى عين المكان حيث تم نقله الى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء اقدامه على هذا الفعل

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