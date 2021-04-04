طنجة.. قاصر يلفظ أنفاسه غرقا بشاطئ أشقار

هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شاب، مصرعه غرقا، مساء اليوم الأحد، بشاطئ “الصول” بمنطقة أشقار بمدينة طنجة، حيث لم تسعف جهود عناصر الوقاية المدنية في إنقاذه.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الشاب البالغ من العمر 17 سنة، كان رفقة صديقين له في نزهة بالشاطئ المذكور قبل أن يقضي نحبه غرقا رغم محاولات اسعافه من طرف عناصر الوقاية المدنية.

وقد جرى انتشال المعني من قبل عناصر الوقاية المدنية جثة هامدة، في انتظار نقله لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بطنجة، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة للكشف عن ظروف وملابسات غرق الشاب.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0