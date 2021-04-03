تلميذة” في ريعان شبابها تنهي حياتها
الصورة تعبيرية

فاس…انتحار أربعيني يعانى من مرض نفسى شنقا بأولاد الطيب

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – خالد العروسي

أقدم أربعيني يعانى من مرض نفسى، على وضع حد لحياته شنقا، مساء اليوم السبت 03 أبريل الجاري، داخل بيت أسرته الكائن بمنطقة أولاد الطيب العليا ضواحي مدينة فاس.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الهالك البالغ من العمر 45 سنة والذي كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية ، اختلى داخل غرفة تتواجد بالإقامة السكنية لأسرته قبل أن يعمد إلى شنق نفسه بواسطة حبل ربطه بإحكام بشرفة الغرفة. مشيرة إلى أن واقعة العثور عليه مشنوقا بتلك الطريقة المأساوية، خلفت صدمة كبيرة لدى أهله ومعارفه.

وفور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، بمجرد إخطارها، وفتحت بحثا في ظروفه وملابساته تبعا لتعليمات النيابة العامة،، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس

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