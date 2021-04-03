اختطف سيدة بسبب خلافه مع ابنها.. توقيف شخص بالقصر الكبير

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المشتبه به في عملية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وهو في حالة تلبس باحتجاز الضحية البالغة من العمر 39 سنة، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف من طرف زوجها في نفس اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتنقيط أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه أقدم على اختطاف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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