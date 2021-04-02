تلميذة” في ريعان شبابها تنهي حياتها
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انتحار تلميذة بشكل مأساوي بإقليم تزنيت

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

اقدمت تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة، أمس الخميس 02 أبريل، على الانتحار شنقا، داخل منزل أسرتها، الكائن بدوار « تنضيلت » جماعة أملن، دائرة تفراوت إقليم تيزنيت، في ظروف ما زالت الأبحاث جارية بشأنها.

وقالت تقارير صحفية ان الأمر يتعلق بتلميذة تتابع دراستها بإحدى المؤسسات التعليمية بتفراوت، عثر عليها والداها، وهي معلقة بحبل في الطابق السفلي لمنزل الأسرة.

وفور ذلك تضيف ذات المصادر تم نقل التلميذة، نحو المركز الصحي لتفراوت، ولفظت أنفاسها قبل ولوجها المركز، وجرى تحويل جثتها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزنيت.

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