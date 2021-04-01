سليمان الريسوني
سليمان الريسوني

استئنافية البيضاء ترفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، ولم توافق على تمتيعه بالسراح المؤقت.

ويأتي هذا الرفض بعدما أجلت ذات المحكمة النظر في طلب السراح يوم الثلاثاء الماضي، بالموازاة مع تأجيلها لجلسة محاكمة الريسوني من جديد إلى غاية 15 أبريل الجاري.

ويتابع الريسوني الذي قضى ما يزيد عن 10 أشهر من الاعتقال الاحتياطي، بتهمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، وهي التهم التي تؤكد هيئة دفاعه عدم وجود أي دليل أو قرينة عليها.

 

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