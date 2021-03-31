سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة
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سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

منذ ساعتين
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي شابان مصرعهما على الفور مساء اليوم الاربعاء بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات في حادثة سير مروعة ناجمة عن اصطدام دراجتهما النارية بشاحنة من الحجم المتوسط بالطريق الرابطة بين سطات وكيسر.

وحسب مصادر هبة بريس فإن الشابين المنحدرين من دوار لقدامرة بالمزامزة الجنوبية كانا في طريقهما الى مسكنهما قبل ان يلقيا حتفهما في حادثة مروعة في اصطدام قوي بين دراجتهما النارية محولة اياهما الى جثة هامدة وسط برك من الدماء.

الحادث المروع عجل بانتقال قائد سرية الدرك الملكي بسطات يونس طالب رفقة نائبه، وعناصر كوكبة الدراجات النارية ودرك المركز الترابي لفتح تحقيق في الموضوع والعمل على اجلاء الجثتين صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بسائق الشاحنة لاستكمال التحقيقات اللازمة بتعليمات من النيابة العامة.

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