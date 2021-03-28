تطوان.. ثلاثيني ينهي حياته شنقا

وضع شاب في الثلاثينيات من العمر، حدا لحياته بطريقة مأساوية ، صباح اليوم الأحد بمدينة تطوان، حيث عُثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل داخل منزل أسرته بحي كويلما.

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية والادمان على بعض المخدرات، جثة معلقة بواسطة حبل داخل غرفة منزله الكائن بالمنطقة المذكورة ، مايرجح فرضية انتحاره بشكل كبير.

وفور علمها بالواقعة، حلت المصالح الأمنية بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0