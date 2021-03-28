تطوان.. ثلاثيني ينهي حياته شنقا

منذ 41 دقيقة
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وضع شاب في الثلاثينيات من العمر، حدا لحياته بطريقة مأساوية ، صباح اليوم الأحد بمدينة تطوان، حيث عُثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل داخل منزل أسرته بحي كويلما.

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية والادمان على بعض المخدرات، جثة معلقة بواسطة حبل داخل غرفة منزله الكائن بالمنطقة المذكورة ، مايرجح فرضية انتحاره بشكل كبير.

وفور علمها بالواقعة، حلت المصالح الأمنية بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان

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