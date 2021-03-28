نشرة خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة، أن أمطارا قوية ستهم كلا من الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بدءا من الساعة 3 بعد الزوال من يومه الأحد إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم غد الاثنين، وستتراوح مقاييس الأمطار بالمناطق المذكورة، ما بين 30 و60 ملمترا، تشير النشرة نفسها.

وأوضحت المديرية أن نسبة الأمطار ستتراوح ما بين 20 و35 ملمترا، بكل من طاطا والمرتفعات المنحدرة من أقاليم سيدي إفني وكلميم واشتوكة آيت باها وتزنيت.

كما تتوقع مديرية الأرصاد، نزول زخات رعدية، يحتمل أن تكون أحيانا معتدلة ستهم هذه الليلة وغدا إقليمي الجديدة وآسفي.

وإلى جانب ذلك، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، بكل من السمارة وأسا الزاك وطاطا وكلميم وسيدي إفني واشتوكة آيت باها وتارودانت وورزازات وزاكورة والحوز وأزيلال وشيشاوة ومراكش والرحامنة واليوسفية وسطات وخريبكة والخميسات وطنجة وأصيلة والفحص أنجرة والمضيق الفنيدق وتطوان وميدلت.

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