الصورة من الحريق

كلميم: النيران تلتهم واحات جماعة اسرير والوقاية تسابق الزمن لإحتوائه

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس - أشعبان لحبيب

أفادت مصادر عليمة ل هبة بريس، أن حريق قد شب، بعد ظهر اليوم الجمعة 26مارس2021 ، بأحد الواحات “بمنطقة تغمرت” التابعة لجماعة أسرير إقليم كليميم.

الحريق زادت قوته وإنتشاره بسبب قوة الرياح التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، و التي ساهمت بشكل كبير في إنتشاره بأشجار النخل التي تعرف بها المنطقة المذكورة.

وخلفت النيران، خسائر فادحة، حيث إلتهمت أشجار النخيل، وكذا مجموعة من الاغراس والمزروعات والمحاصيل.

و فور توصلها بالبلاغ من ساكنة المنطقة، هرعت وحدات التدخل السريع التابعة للوقاية المدنية، وكذا السلطات المحلية والدرك الملكي إلى مكان الحريق، اللذان يعملان حاليا على إخماد الحريق بعد إحتوائه ومنعه من الإنتشار إلى باقي الواحات.

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