زاكورة : غرق طفل بوادي درعة
الصورة تعبيرية

زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح المغلقة

منذ 3 ساعات
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر ” هبة بريس ” أن المصالح الامنية بزاكورة ، قد عثرت على جثة طفل ” حمزة النعمة ” اليوم الخميس 25 مارس الجاري، في وادي درعة بمدينة زاكورة توفي بعد غرقه في بركة مائية بعدما علق في مستنقع طيني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم العثور على ملابس الطفل الهالك بالقرب من البركة، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثته بصعوبة.

وكانت أسرة الطفل الهالك حمزة أبلغت عن اختفائه منذ أمس الأربعاء، حيث كثفت المصالح الامنية من عمليات البحث عنه دون جدوى.

وكان الهالك قيد حياته يتابع دراسته في المؤسسة التعليمية “الأنوار” ، ويقطن رفقة أسرته في حي التضامن بمدينة زاكورة.

وفي وقت أودعت جثة الطفل “حمزة” في مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي، حيث جرى فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة في هذه النازلة.

وسبق لفعاليات مدنية وحقوقية بإقليم زاكورة أن تساءلت عن سبب الإبقاء على المسبح البلدي مقفلا في وجه أبناء المنطقة، ما يضطرهم كلما اشتدت الحرارة في الإقليم إلى ركوب خطر وادي درعة بحثا عن لحظات استجمام، قد تتحول في رمشة عين إلى ٱخر أنفاسهم في هذه الحياة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

منذ 52 دقيقة
Photo of سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص بتهمة خرق الطوارئ

سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص…

منذ 6 ساعات
Photo of شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

منذ 7 ساعات
Photo of القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف 4 أشخاص

القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف…

منذ 8 ساعات
Photo of طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

منذ يوم واحد
Photo of مكناس.. توقيف شرطي معزول وحجز راية “داعش”بمنزله

مكناس.. توقيف شرطي معزول وحجز راية “داعش”بمنزله

منذ يوم واحد
Photo of وفاة شخصين في حادث خطير ضواحي بوجدور

وفاة شخصين في حادث خطير ضواحي بوجدور

منذ يوم واحد
Photo of بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن لتوقيف “نصاب الشيكات”

بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن…

منذ يوم واحد
Photo of 13 قتيلا و 1848 جريح .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

13 قتيلا و 1848 جريح .. حصيلة حوادث السير…

منذ يومين
Photo of الصويرة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين والشيرا

الصويرة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين…

منذ يومين

تعليق واحد

  1. علاه زاكورة شحال فيها من مسابح طفل غرق اوا حلو المسابح استغلال الاحداث اللهم ارحمه وازرق اهله الصبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق