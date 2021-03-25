زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح المغلقة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر ” هبة بريس ” أن المصالح الامنية بزاكورة ، قد عثرت على جثة طفل ” حمزة النعمة ” اليوم الخميس 25 مارس الجاري، في وادي درعة بمدينة زاكورة توفي بعد غرقه في بركة مائية بعدما علق في مستنقع طيني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم العثور على ملابس الطفل الهالك بالقرب من البركة، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثته بصعوبة.

وكانت أسرة الطفل الهالك حمزة أبلغت عن اختفائه منذ أمس الأربعاء، حيث كثفت المصالح الامنية من عمليات البحث عنه دون جدوى.

وكان الهالك قيد حياته يتابع دراسته في المؤسسة التعليمية “الأنوار” ، ويقطن رفقة أسرته في حي التضامن بمدينة زاكورة.

وفي وقت أودعت جثة الطفل “حمزة” في مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي، حيث جرى فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة في هذه النازلة.

وسبق لفعاليات مدنية وحقوقية بإقليم زاكورة أن تساءلت عن سبب الإبقاء على المسبح البلدي مقفلا في وجه أبناء المنطقة، ما يضطرهم كلما اشتدت الحرارة في الإقليم إلى ركوب خطر وادي درعة بحثا عن لحظات استجمام، قد تتحول في رمشة عين إلى ٱخر أنفاسهم في هذه الحياة.

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