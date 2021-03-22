”الداكي“ يخلف ”عبد النباوي“ والأخيرً رئيسا منتدبا ل”مجلس القضاء“

هبة بريس – الرباط

عين يومه الإثنين 22 مارس 2021، الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، زينب العدوي، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

كما استقبل الملك محمد السادس، أيضاً محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، ليصبح بهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

كما تم استقبال الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ليصبح بهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، خلفا لمحمد عبد النباوي.

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