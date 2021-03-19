صورة تعبيرية

توقيف ”مهاجر إفريقي جنوب الصحراء“ عاري الجسد بالدار البيضاء

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 19 مارس الجاري، تظهر مباشرة مجموعة من عناصر الشرطة لعملية ضبط شخص عاري الجسد يقف على سطح سيارة، وهي الصورة التي تبين أنها شكلت موضوع تدخل أمني باشرته أمس الخميس عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أنفا بنفس المدينة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام العني بالأمر الذي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتبدو عليه علامات الخلل العقلي، باعتلاء سطح سيارة مستوقفة بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع المسيرة بمدينة الدار البيضاء، حيث تم على الفور توجيه أقرب دوريات للشرطة إلى عين المكان من أجل ضبط المعني بالأمر وتفادي تعريض سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين لأي خطر.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لبحث أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إيداعه رهن المراقبة الطبية بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

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