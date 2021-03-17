صفاء و هناء يطرحان أول أغنية من ألبومهما الجديد بعنوان “إلتزام”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانتان صفاء وهناء، جديدهما الفني الذي يحمل عنوان “إلتزام”، و المصور على طريقة الفيديو كليب عبر قناتهما الرسمية بموقع يوتيوب.

و تعد “إلتزام” أول أغنية من ألبومهما الجديد و هي من كلمات أشرف محمد أديب، و ألحان رضوان ديري، و توزيع رشيد محمد علي، فيما كان الإخراج من نصيب أمين مرتدى.

و الجدير بالذكر أن صفاء وهناء قامتا بالإعلان عن إصدار جديدهما الغنائي، عبر بث مباشر بصفحتهما الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستقرام .

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