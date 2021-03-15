رشيد الوالي وحمزة الفيلالي

حمزة الفيلالي يوجه رسالة خاصة لرشيد الوالي

منذ 43 دقيقة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب الفنان المغربي حمزة الفيلالي عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع النجم رشيد الوالي في مسلسل كوميدي رمضاني، موجها له رسالة تحمل في طياتها كل معاني الحب و التقدير.

و نشر الفيلالي عبر موقع انستقرام صورة تجمعه بالوالي مرفوقة بالتعليق التالي:”ربي كيلاقيك مع ناس كايبدلو ليك النظرة ديالك فالحياة و خصوصا فمجال الفن، الاستاذ رشيد لي شاءت الاقدار اننا نتقاسمو نفس العمل هاد العام “.

و واصل الكوميدي المغربي تدوينته قائلا :”الوالي شخص احترافي و معطاء غير النظرة ديالي فبزاف ديال الحوايج و من هاد المنبر أعبر له على حبي و تقديري”.

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