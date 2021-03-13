اخماد حريق صهريج النفط بتونس

قتلى في انفجار صهريج نفط بتونس

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- وكالات

أفادت وسائل اعلام تونسية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم السبت، جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس التونسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية، إن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد ”الانفجار الضخم”، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران.

ونقلت الإذاعة عن المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، قوله إن جثثا متفحمة تم العثور عليها داخل موقع الانفجار.

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