*الصورة : مكان مصرع الطفل

الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس – الرشيدية

لقي أمس الأربعاء طفل في ربيعه السادس عشر مصرعه بمقلع للمستحاثات بمنطقة “ميرزان”، على بعد 13 كيلومترا من أرفود باتجاه مرزوكة بإقليم الرشيدية .

وأفاد مصدر مطلع ل “هبة بريس” أن الطفل الهالك “أب.م” كان بصدد البحث عن المستحاثات داخل غار بالمنطقة، لتنهار عليه أتربة وأحجار والتي وأودت بحياته.

وأضاف المصدر ذاته أن الطفل الضحية ينحدر من دوار “ميرزان” التابع لقيادة الريصاني ويتابع دراسته بمدينة أرفود.

وحسب المصدر ذاته، فقد نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي الصغيري حماني بلمعطي بمدينة أرفود، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

منذ 18 دقيقة
Photo of توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

منذ 3 ساعات
Photo of سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة الطب

سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة…

منذ 4 ساعات
Photo of العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بالعيون

منذ 6 ساعات
Photo of طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

طنجة.. شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

منذ 17 ساعة
Photo of توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

توقيف 50 مهاجرا سريا وحجز قارب موريتاني ضواحي بوجدور

منذ يوم واحد
Photo of أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا للمستعجلات

أكادير: سيارة للنقل السري تودي بحياة شاب وترسل آخرا…

منذ يوم واحد
Photo of فاس .. خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

فاس .. خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

منذ يوم واحد
Photo of مصرع رجل أعمال طنجاوي في حادثة سير خطيرة

مصرع رجل أعمال طنجاوي في حادثة سير خطيرة

منذ يومين
Photo of تطوان.. إعتقال مدرس هتك عرض تلميذته

تطوان.. إعتقال مدرس هتك عرض تلميذته

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق