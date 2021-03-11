الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

هبة بريس – الرشيدية

لقي أمس الأربعاء طفل في ربيعه السادس عشر مصرعه بمقلع للمستحاثات بمنطقة “ميرزان”، على بعد 13 كيلومترا من أرفود باتجاه مرزوكة بإقليم الرشيدية .

وأفاد مصدر مطلع ل “هبة بريس” أن الطفل الهالك “أب.م” كان بصدد البحث عن المستحاثات داخل غار بالمنطقة، لتنهار عليه أتربة وأحجار والتي وأودت بحياته.

وأضاف المصدر ذاته أن الطفل الضحية ينحدر من دوار “ميرزان” التابع لقيادة الريصاني ويتابع دراسته بمدينة أرفود.

وحسب المصدر ذاته، فقد نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي الصغيري حماني بلمعطي بمدينة أرفود، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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