التنظيم النقابي “ف.د.ش.” العتيد يجدد هياكله بمدينة أزمور

منذ 52 دقيقة
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أحمد مصباح – الجديدة

في اطار الدينامية التنظيمية التي اطلقها المكتب الاقليمي بالجديدة، بغية تجديد هياكله المحلية، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش.” بأزمور، مجلسه التنظيمي، تحت إشراف الأستاذ عبد الواحد الراصيفي، عضو المكتب الجهوي، والأستاذ يونس خنفودي، الكاتب الاقليمي.

وباستحضار سياق انعقاد هذا المجلس، من مستجدات الساحة التعليمية، واحتقان بين صفوف كل فئات الشغيلة، بسبب تجميد الحوار المركزي والقطاعي، وعدم التزام الوزارة الوصية بتعهداتها والتزاماتها، وضرب للحريات النقابية، باعتماد المقاربة الأمنية في التصدي للنضالات المشروعة والسلمية للشغيلة التعليمية بالاضافة؛ ناهيك عن ضع الصحي الذي تمر منه بلادنا، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي أظهر المعدن النفيس لنساء ورجال التعليم، بتضحياتهم من أجل حماية حق التلميذ في التمدرس.

كما وقف المجلس على الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة، والمهام الجسيمة التي تنتظرنا جميعا .
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، مر المجلس إلى عملية انتخاب المكتب الجديد، بمراعاة قوانين المنظمة وتمثيلية المرأة والشباب؛ حيث تكون المكتب من تسعة أعضاء، 30℅ نساء، و60℅ شباب، مع احترام تمثيلية الفئات.

هذان وتشكل من الآتية تية أسماؤهم :

الكاتب: عبد الاله لحنش؛

نائبته: أمال حرقي؛

الأمين: فاطمة الزهراء بنحيمودة؛

نائبه: أحمد العيدي؛

المقرر: حليمة مظفر الادريسي؛

نائبه: محمد الحماني؛

المستشارون : حميدشقراد؛ محمد مسدود؛ ويونس المالكي .

وقد انتهى المجلس بالمصادقة على أعضاء المكتب المحلي المنتخب، الجديد .

 

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