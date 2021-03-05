حادثة سير بأحفير
حادثة سير بأحفير

أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج بمدخل المدينة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – وجدة

عرفت مدينة أحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان صباح اليوم الجمعة 05 مارس الجاري حادثة سير مميتة راح ضحيتها سائق شاحنة من الحجم الكبير.

وحسب مصادر مطلعة، فالحادثة وقعت عند مدخل مدينة أحفير بالطريق الوطنية وجدة الناظور، حيث أن السائق لم يتمكن من التحكم في شاحنته عند المدارة، مما أدى إلى انقلابها مخلفة مقتله في عين المكان.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الأمن والوقاية المدنية لإخراج الجثة من تحت ركام الأحجار ، وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة المميتة.

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