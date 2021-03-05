خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس المحظورة

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة خميس الزمامرة، أمس الخميس، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة نفعية تنقل 250 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع في ملكية المشتبه فيه الثاني بنفس المدينة، عن حجز ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام من هذه الأكياس المخزنة والمعدة للترويج.

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