ايقاف شخصين
الصورة تعبيرية

خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس المحظورة

منذ ساعتين
0

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة خميس الزمامرة، أمس الخميس، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة نفعية تنقل 250 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع في ملكية المشتبه فيه الثاني بنفس المدينة، عن حجز ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام من هذه الأكياس المخزنة والمعدة للترويج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة

الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر…

منذ 49 دقيقة
Photo of أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج بمدخل المدينة

أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج…

منذ ساعة واحدة
Photo of انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص بمكناس

انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص…

منذ 4 ساعات
Photo of مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

منذ 4 ساعات
Photo of أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر…

منذ يوم واحد
Photo of برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

منذ يوم واحد
Photo of شاب يجهز على صديقه بطعنة غادرة بالدار البيضاء (+فيديو

شاب يجهز على صديقه بطعنة غادرة بالدار البيضاء (+فيديو

منذ يومين
Photo of مصرع 4 نساء وإصابة آخرين في حادثة إنقلاب سيارة نواحي تاونات

مصرع 4 نساء وإصابة آخرين في حادثة إنقلاب سيارة…

منذ يومين
Photo of “مادة مخدرة” تقتل فتاة بسلا وتنقل شخصا للانعاش.. والأمن يحقق

“مادة مخدرة” تقتل فتاة بسلا وتنقل شخصا للانعاش.. والأمن…

منذ يومين
Photo of طنجة.. العثور على قذيفة قديمة يستنفر سلطات المدينة

طنجة.. العثور على قذيفة قديمة يستنفر سلطات المدينة

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق