صورة تعبيرية

نشرة خاصة: زخات مطرية رعدية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد

منذ ساعتين
0

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنها تتوقع نزول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن زخات مطرية رعدية قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 20 إلى 35 ملم) ستهم غدا الجمعة من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة مساء أقاليم الصويرة وطنجة وأصيلة والعرائش وآسفي والدار البيضاء والجديدة.

كما ستهم الظاهرة الجوية (30 إلى 50 ملم) أقاليم أزيلال وبني ملال وخريبكة وخنيفرة وشيشاوة والحوز وتاونات والخميسات، من الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى السبت على الساعة العاشرة صباحا.

وأضافت النشرة الإنذارية أنه من الممكن أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا ببَرَد، كما يُنتظر هبوط زخات قد تكون محليا قوية (من 50 إلى 70 ملم) يوم السبت بأقاليم تطوان وشفشاون والحسيمة وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق والدريوش والفحص-أنجرة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية (من 50 إلى 70 كلم/س) أحيانا يومي الجمعة والسبت بالسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية والسواحل المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وأورد المصدر ذاته أن من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1500 متر بمستوى يقظة برتقالي (من 15 إلى 30 سم/24 ساعة) من يوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى يوم الأحد بأقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وميدلت وإفران وبولمان والرشيدية وورزازات وتنغير.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القنصل العام للمغرب يسلط الضوء على تدبير المملكة لجائحة “كوفيد-19”

القنصل العام للمغرب يسلط الضوء على تدبير المملكة لجائحة…

منذ 17 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 74 ألف شخص ضد “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 74 ألف…

منذ 42 دقيقة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 508 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 508 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 55 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة ..تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة ..تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل 394 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل 394 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعة واحدة
Photo of تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب ضد كورونا.. جمعية تشكر الملك

تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب ضد كورونا.. جمعية تشكر الملك

منذ ساعتين
Photo of الداخلية تتفق مع نقابات المهنيين على إحداث شركات خاصة لتدبير سيارات الأجرة

الداخلية تتفق مع نقابات المهنيين على إحداث شركات خاصة…

منذ ساعتين
Photo of مشاركة 1676 مترشح في المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة

مشاركة 1676 مترشح في المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية…

منذ 3 ساعات
Photo of البيضاء.. التحقيق مع شرطيين متورطين في ابتزاز مواطنة

البيضاء.. التحقيق مع شرطيين متورطين في ابتزاز مواطنة

منذ 5 ساعات
Photo of وجدة .. مهنيو النقل السياحي يحتجون ضد “ضغط الأبناك”

وجدة .. مهنيو النقل السياحي يحتجون ضد “ضغط الأبناك”

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق