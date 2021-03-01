تطوان..أمطار غزيرة تُغرق شوارع المدينة

منذ 4 ساعات
0

اس. بويعقوبي- هبة بريس

شهدت مدينة تطوان ، اليوم الاثنين فاتح مارس، تهاطل أمطار غزيرة على غرار عدد من أقاليم شمال المملكة ، مما تسبب في غرق عدد من شوارع المدينة.

وأدى تهاطل الامطار الغزيرة بمدينة تطوان، الى غمر المياه لعدد من الشوارع، حيث يتوقع أن تصل كمية التساقطات وفق توقعات مديرية الارصاد الجوية الى 70 ملمتر.

وكانت المديرية، قد توقعت في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الإثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية قوية، (من 25 إلى 40 ملم) ستهم اعتبارا من اليوم الاثنين على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية غد الثلاثاء على الساعة الرابعة صباحا، أقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وبركان وبولمان وشيشاوة والدريوش وقلعة السراغنة وفاس وكرسيف وجرادة والقنيطرة والخميسات والعرائش ومراكش ومولاي يعقوب والناظور ووزان ووجدة-أنجاد والرحامنة وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات نافدة

الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات…

منذ 54 دقيقة
Photo of الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري في منصبي

الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري…

منذ ساعة واحدة
Photo of بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد في مجال الإسكان

بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد…

منذ ساعتين
Photo of نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر اختفاء قارورة لقاح “كورونا

نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد…

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of تسجيل 14 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 14 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of المغرب يعلق رحلاته مع إيطاليا وبلجيكا حتى إشعار آخر

المغرب يعلق رحلاته مع إيطاليا وبلجيكا حتى إشعار آخر

منذ 3 ساعات
Photo of فضيحة : إتهامات لتقني بكراء معدات وتجهيزات دار البريهي

فضيحة : إتهامات لتقني بكراء معدات وتجهيزات دار البريهي

منذ 3 ساعات
Photo of مجلس جهة الشرق يدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة وينزل سياسات الهجرة

مجلس جهة الشرق يدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة وينزل…

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق