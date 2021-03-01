تطوان..أمطار غزيرة تُغرق شوارع المدينة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

شهدت مدينة تطوان ، اليوم الاثنين فاتح مارس، تهاطل أمطار غزيرة على غرار عدد من أقاليم شمال المملكة ، مما تسبب في غرق عدد من شوارع المدينة.

وأدى تهاطل الامطار الغزيرة بمدينة تطوان، الى غمر المياه لعدد من الشوارع، حيث يتوقع أن تصل كمية التساقطات وفق توقعات مديرية الارصاد الجوية الى 70 ملمتر.

وكانت المديرية، قد توقعت في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الإثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية قوية، (من 25 إلى 40 ملم) ستهم اعتبارا من اليوم الاثنين على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية غد الثلاثاء على الساعة الرابعة صباحا، أقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وبركان وبولمان وشيشاوة والدريوش وقلعة السراغنة وفاس وكرسيف وجرادة والقنيطرة والخميسات والعرائش ومراكش ومولاي يعقوب والناظور ووزان ووجدة-أنجاد والرحامنة وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة.

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