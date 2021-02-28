طرفاية :الزاكي ورشيد الطوسي يحضران مهرجان رياضي بجماعة أخفنير

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عصبة الصحراء لكرة القدم، قد نظمت مهرجان رياضي بجماعة أخفنير يوم أمس السبت، وذلك بحضور الفروق الرياضية عن إقليم طرفاية “العيون “بوجدور “السمارة وجماعة الوطية، المهرجان الرياضي الذي حضرته، مجموعة من الأطر التي بصمت رياضة كرة القدم، وطنيا ودوليا وعلى رأسهم الإطار، بادو الزاكي ورشيد الطوسي وجمال لحرش ونبيل ورد.

هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات، التي تقوم بها الأطر التقنية الوطنية، المكلفة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و بتنسيق مع أسرة كرة القدم الجهوية والأندية، كما تتعلق​ بتكوين الأطر التقنية الوطنية، لكرة القدم القاعدية وتكوين اللاعبين وأيضا كرة القدم النسوية، وكشف المصدر ذاته، أن جولات أعضاء الإدارة التقنية الوطنية، ركزت على تبادل الخبرات، خاصة فما ما يتعلق بإستغلال ملاعب القرب، وتنظيم تظاهرات محلية، وتكوين المدربين وكرة القدم القاعدية. كما تم التركيز على الشق الإداري والتأطير التقني للأندية، وتحديد المسميات الوظيفية للأطر، والتدبير المالي وهيأت الإستقبال والبنية التحتية، في مهن كرة القدم​ من طرف خبراء الإدارة التقنية الوطنية، الذين يتوفرون على تجربة دولية في مجالات تخصصهم، كتحليل الأداء والإعداد البدني والتحليل بالفيديو وتدريب حراس المرمى.

هذا ويشكل التواصل المستمر، بين الإدارة التقنية الوطنية والأطر التقنية الجهوية، التابعة للأندية الوطنية والعصب الجهوية، أحد المحاور الإستراتيجية لعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مختلف مناطق وأقاليم المملكة المغربية.

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