امن سباتة يطارد عصابة الملثمين في عز الأمطار

طارق عبلا_ هبة بريس

شنت العناصر الأمنية حملة واسعة لمطاردة عصابة الملثمين بمنطقة جميلة الرابعة بمدينة البيضاء مساء اليوم الخميس، بعد هجوم خطير لأفرادها الذين روعوا أمن وسكينة مواطني هذه المنطقة التي تعرف هدوء واستقرارا بين ساكنتها المسالمة.

هجوم اليوم الذي يعد استثنائيا، خلف موجة رعب وهلع بين الأطفال والنساء، فيما تعالت أصوات العباد طلبا للنجدة ، ومنهم من رفض الادلاء بتصريحات لهبة بريس ميكروفونيا خوفا من بطش هؤلاء الخارجين عن القانون، وماهي إلا لحظات قليلة حتى حاصرت عناصر الأمن المنطقة ضمن حملة تفتيش دقيقة أسفرت عن القاء القبض على عنصر من هذه العصابة الخطيرة التي استهدفت ممتلكات المواطنين وخلفت خسائر فادحة في السيارات المركونة.

القاء القبض على المشتبه فيه لامحالة سيقود المحققين إلى تفكيك باقي افراد العصابة الملثمة، والتي تسللت ليلا وفي عز الأمطار المتهاطلة مستغلة الهدوء والتزام المواطنين بقواعد الحجر الصحي، لتخلق الحدث وتهاجم السيارات وتعترض سبيل كل من تجده أمامها، قبل أن يتم ربط الاتصال بالعناصر الأمنية التي انتقلت على فور إلى المكان في خطوة خلفت نوعا من الارتياح وأعادت نوعا ذلك الجو العادي والهادئ التي تمتاز بالمنطقة.

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