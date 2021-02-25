الغموض يلف انتحار خمسيني شنقا ضواحي تاونات

هبة بريس ـ خالد لعروسي

أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، بمنطقة دوار عين الأربع التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي المخفي، بإقليم تاونات

ووفق مصادر ” هبة بريس “، فإن الأمر يتعلق برجل خمسيني متزوج وله أبناء، قام بإنهاء حياته شنقا، في ظروف غامضة، إذ عثر عليه مُعلقا بجذع شجرة بواسطة حبل “متين”. مشيرة إلى أن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة من الممكن ان تكون السبب وراء إقدامه على الانتحار .

ذات المصادر، أفادت أن وفاة الهالك، خلف صدمة وهلعا شديدا في صفوف أقاربه وجيرانه، خصوصا وأن أسباب الانتحار لا تزال مجهولة ولم تحدد بعد.

هذا و فور علمها بالحادث، حلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي على وجه السرعة ، إلى عين المكان، قصد فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الانتحار، وكذا تحديد الأسباب التي دفعت بالهالك لإنهاء حياته بهذه الطريقة “المأساوية”، فيما جرى نقل جثته نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل استكمال البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة تضيف ذات المصادر

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