مصرع سيدتين في اصطدام بين سيارتين بجرسيف

هبة بريس ـ الرباط

لقيت مساء يومه الاربعاء، سيدتين حتفهما إثر تعرضهن لحادثة سير خطيرة، وقعت بطريق صاكا بالقلعة.

وقالت مصادر متطابقة ” إن حادثة خطيرة شهدتها الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين جماعة صاكة وجرسيف، وبالضبط بمنطقة القليعة، إثر اصطدام سيارتين الأولى من نوع كونكو و الثانية من نوع جيطا ”

و أسفر الحادث عن وفاة سيدتين فورا حيث جرى نقل جثثيتهما صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف كما أصيب خلال هذا الحادث شخص آخر حالته وصفت بالحرجة.

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