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افران.. اعتقال طالب بجامعة الأخوين بتهمة ترويج المخدرات

منذ ساعة واحدة
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ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الأمن بافران، يوم الجمعة من نهاية الأسبوع المنصرم ، من إيقاف طالب يتابع دراسته بجامعة الأخوين، متلبسا بحيازة كمية مهمة من المخدرات.

و وفق مصادر “هبة بريس” إيقاف المتهم جاء في إطار حملات المراقبة، التي تقوم بها إدارة شؤون الطلابية داخل الحرم الجامعي بالجامعة المذكورة، حيث تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، بحوزة أحد الطلاب.

وأحالت الجامعة الطالب على الفور على المجلس التأديبي، لتقرر طرده وتسليمه بعد ذلك لعناصر الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بافران، و ذلك لتعميق البحث معه و الاستماع إليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه ومعرفة المزود أو المزودين له بتعليمات من النيابة العامة المختصة و تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.

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