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مولاي يعقوب.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة الذبيحة السرية

منذ 11 دقيقة
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ع محياوي – هبة بريس / الصرة تعبيرية

اعتقلت عناصر الدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب بعد كمين محكم اليوم الأحد 21 فبراير الجاري، ، بتنسيق مع السلطات الصحية والترابية سبعة أشخاص ، بتهمة التعاطي الذبيحة السرية وترويج لحوم لبقرة فاسدة ” ميتة ” غير صالحة للاستهلاك تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين،

هذا فقد نجحت عناصر الدرك الملكي بتعليمات قائد سرية الدرك الملكي بمولاي يعقوب من إيقاف 5 جزارة ينحدرون من مدينة فاس، بالإضافة إلى الشخص الوسيط في العملية و صاحب البقرة الذي ينحدر من دوار المرازكة بجماعة سبع رواضي متلبسين و بحوزتهم جثة بقرة ميتة ليتم اقتيادهم إلى سرية الدرك الملكي بالمنسوب إليهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاستماع إليهم في محضر قانوني في انتظار تقديمهما أمام العدالة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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