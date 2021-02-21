توقيف عسكري ارتكب حادثة سير تحت تأثير الكحول بصفرو

منذ 34 دقيقة
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ع محياوي ـ هبة بريس

فتحت مصالح الأمن بصفرو بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليلة السبت / الأحد من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال المنسوبة لسائق سيارة من نوع داسيا عسكري يشتغل بمنطقة الغرب و ينحدر من بلدة البهاليل بصفرو، ارتكب حادثة سير نتيجة حالة سكر متقدمة رفقة مرافقه.

مصدر من عين المكان أكد لـ ” هبة بريس ” أن السائق العسكري كان يسوق سيارته من نوع داسيا، عندما فقد التحكم فيها اصطدم بسيارة من النوع الخفيف لنقل البضائع كانت مستوقفة بالشارع العام بحي الرفايف قرب مقهى سرايا، و ألحق بها خسائر مادية بسبب قوة الاصطدام نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها المشتبه فيه و مرافقه و في زمن الحجري الصحي و عدم احترامه لحالة الطوارئ الصحية .

و فور علمهم بالحادث، حلت على الفور المصالح الأمنية بما فيها المشرف عن مصلحة حوادث السير للقيام بالمتعين وأسفر التدخل عن توقيف العسكري و مرافقه الذين كانوا يتواجدون في حالة سكر متقدمة و بحوزتهم جرعات من البيرا كانت موجودة بداخل السيارة حسب مصدر هبة بريس.

هذا وقد تم إيداع السائق العسكري المتسبب في الحادثة و مرافقه، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة و الاستماع إليهم في محضر قانوني وذلك لتحديد كافة المخالفات والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.، ريثما يتم تقديمهم يوم غد الاثنين على العدالة بابتدائية صفرو لتقول كلمتها في حقهم.

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