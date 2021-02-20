كانت تستعد للزواج.. فتاة تضع حدا لحياتها بشفشاون

منذ ساعتين
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*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- مكتب طنجة 

اهتز مركز “السطيحات” التابع ترابيا لاقليم شفشاون، على وقع إقدام فتاة على وضع حد لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها الكائن بالمنطقة المذكورة.

وأفادت مصادر محلية، أن الهالكة تبلغ قيد حياتها 17 سنة ، حيث كانت تستعد لزفافها، وقد تم العثور عليها معلقة بمنزل أسرتها المتواجد بمركز السطيحات وسط صدمة أفراد أسرتها.

هذا وقد تم نقل جثة المعنية بالأمر إلى مستودع الأموات بالمستشفى، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

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