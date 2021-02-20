كورونا حول العالم .. الاصابات تقترب من 111 مليون حالة

هبة بريس – وكالات

تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و453 ألفا و70 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ السبت.

وتأكدت إصابة أكثر من 110 ملايين و700 ألف شخص بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي منهم 67 مليونا و895 ألفا و900 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد فحوص الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، لا يعكس عدد الإصابات المعلن إلا جزءاً بسيطاً من العدد الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الجمعة 10963 وفاة إضافية و413 ألفا و697 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 2471 وفاة والبرازيل (1308) والمكسيك (857).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 495 ألفا و804 وفيات من أصل 28 مليونا وستة آلاف و95 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 244 ألفا و765 وفاة وعشرة ملايين و81 ألفا و676 إصابة والمكسيك مع 178 ألفا و965 وفاة (مليونان وثلاثون ألفا و491 إصابة) والهند التي بلغ عدد الوفيات فيها 156 ألفا و212 (10,977,387 إصابة) وبريطانيا ب119 ألفا و920 وفاة (أربعة ملايين و95 ألفا و269 إصابة).

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