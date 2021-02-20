طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 41 أفريقي وحجز قارب مطاطي

هبة بريس: أشعبان لحبيب

أفاد مصدر مطلع ل “هبة بريس” ، أن عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة سواحل طرفاية قد لاحظت تحركات غير عادية لبعض الأشخاص على الطريق الساحلية قرب شاطئ الحنك” فجر اليوم السبت 20 / 2 /2021 مما إستدعى منها إخبار مصالح الدرك الملكي التي إنتقلت الى الشاطئ المذكور وقامت بتحديد مكان المهاجرين بعد إستعمال طائرة الدرون التي حددت 18 مهاجر وسط الصحراء على الطريق الساحلية الرابطة بين طرفاية وقرية الصيد امكريو حيث تمت محاصرتهم وشل حركاتهم.

وفي سياق متصل، باشرت السلطات المحلية بقيادة الطاح رفقة قواتها العمومية، عملية بحث على الطريق الوطنية رقم واحد، بين طرفاية وجماعة الطاح بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، تمكنوا من خلالها من توقيف مجموعة ثانية وسط الصحراء حددتها مصادرنا في 23 أفريقي من مختلف الجنسيات كانوا مختبئين وسط الكتبان الرملية من بينهم ثلاثة نساء.

وأكدت مصادرنا أن مختلف الأجهزة الأمنية وبتنسيق مع السلطات الإقليمية لازالت تباشر عملية تمشيط وسط الصحراء بين أمكريو وجماعة الطاح.

و أضاف المصدر ذاته، أنه تم ضبط قارب مطاطي وحجز محرك وبراميل البنزين ومعدات اخرى.

واسرت مصادر هبة بريس أن عملية الرطيساج لازالت مستمرة بحثا عن مهاجرين سريين أخرين، وسط الصحراء نواحي جماعة الطاح وعلى الطريق الساحلية بإستعمال طائرة ” درون”.

الموقوفون سيتم نقلهم إلى إقليم طرفاية من أجل مباشرة التحقيق معهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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