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سلا.. توقيف سيدة وحجز 1960 قرص من المكملات الغذائية “الغير صحية”

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض للبيع أقراصا طبية وشبه طبية ومكملات غذائية مهربة، مما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المتورطة في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها، علاوة على حجز 1960 من الأقراص المذكورة، والتي كانت تتحوزها في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للمنتجات الصيدلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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