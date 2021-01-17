انهيار منزل كلي بمدينة فاس مُحررة في شأنه أوامر بالإفراغ

ع محياوي / هبة بريس

انهار منتصف ليلة السبت 16 يناير الجاري، منزل كلي الكائن بشارع المماليك بحي الشارة بالزنقة 3رقم 1 بن دباب دون ان يخلف خسائر في الأرواح

المنزل متكون من طابق تحت أرضي و 3 طوابق لم يكن معتمرا وهو مصنف منذ 2013 , في درجة الخطورة الاولى و محررة في شأنه أوامر الإفراغ و كذا مسطرة التعويض المعمول بها.

وقالت مصادر هبة بريس انه ستتم معاينة المنازل المجاورة له من طرف لجنة مختصة مدعمة بخبرة لمكتب الدراسات المعتمد تحسبا لأي طارئ

واستنفر وقوع هذا الحادث، السلطات المحلية والأمنية التي حلت على الفور إلى عين المكان وعلى رأسها الكاتب العام رئيس قسم الشؤون العامة بالولاية . كما رفع الحادث درجة التأهب في صفوف قاطني العمارات المجاورة ، حيث قضى بعضهم الليلة خارج شققهم السكنية تحسبا لأي طارئ.

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