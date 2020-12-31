فاجعة بطرفاية .. 10 بحارة مفقودين في حادث غرق مركب للصيد بمدخل الميناء

*صورة من الارشيف

هبة بريس: اشعبان لحبيب

عاينت عدسة “هبة بريس” غرق مركب للصيد الساحلي صنف “ الجر” المسمى “حمري” في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 31 دجنبر 2020، على مقربة من مدخل ميناء طرفاية.

وحسب شهود عيان, فإن مركب “حمري” قد غرق بعد أن كان يهم بالخروج من ميناء طرفاية في رحلة صيد على الساعة الثالثة صباحا إلا أن قوة الرياح و علو الأمواج تسببت في غرق المركب بشكل مباغث و الذي كان يظم 13بحار.

و تمكن 3 بحارة من طاقم المركب من النجاة بواسطة فركاطة الإنقاد التابعة لفرعية الصيد البحري وكذا البحرية الملكية والقارب المطاطي التابع للوقاية المدنية اللذان كانا في حوض الميناء قبل أن يهرعا لمحيط الحادث، مستجيبين لنداء الإغاثة الذي أطلقه ربان المركب قبل غرقه فيما لاتزال عمليات الإنقاذ متواصلة إلا حدود الساعة.

وفي موضوع متصل إستنفرت السلطات الإقليمية المختصة مختلف أجهزتها في أعقب غرق مركب للصيد الساحلي حيث إنتقلت الى ميناء طرفاية على وجه السرعة وعلى رأسهم عامل الإقليم والدرك الملكي والقوات المساعدة الوقاية المدنية.

وأوردت مصادر “هبة بريس” أن ثمانية أشخاص، كلهم يعتبرون في عداد المفقودين، موضحة أن المركب اختفى عن الأنظار بعد تعرضه للغرق.

وتواصل فرق الإنقاذ والسلطات المينائية والبحرية والدرك البحري عملية بحث واسعة في محيط غرق المركب المسمى “حمري”، على أمل العثور عن ناجين من بين المفقودين.

فيما عثرت عناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة سواحل طرفاية على جثتين بشاطئ “لمكيزة” ولازالت تستمر عملية البحث من أجل الوصول إلى حطام المركب وطاقمه، ينتظر أن تتم الإستعانة بغواصين تابعين للوقاية المدنية في عملية البحث.

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