الرباط.. انقلاب شاحنة تحمل “البيرة” وسط مقاطعة اليوسفية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفاد شهود عيان ل” هبة بريس” أن شاحنة محملة بعلب البيرة تحطمت وهي تحمل مئات العلب من البيرة وذلك بشارع أحمد رضا اگديرة، مقابل تجزئة فاديزا، بمقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط ، قبل منتصف الليل بدقائق قليلة ليومه السبت 26 دجنبر 2020 مما تسبب في انسكاب البيرة على قارعة الطريق.

وبقيت عبوات البيرة من نوع “سبيسيال” وفلاك بيلس ” متناثرة على الطريق بالحي المذكور بينما كان الطاقم يعمل على تنظيف الفوضى، بينما حلت على وجه السرعة دوريات الشرطة القضائية والشرطة العمومية بمكان انقلاب الشاحنة من اجل فتح تحقيق ومعرفة اسباب الحادث.

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