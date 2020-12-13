وفيات كورونا في ألمانيا يقترب من 22 ألف حالة

منذ 22 ثانية
0

هبة بريس

سجلت ألمانيا 20200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و320716 إصابة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787، بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

وتطبق ألمانيا منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم، في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريس يدعو إلى “إعلان حالة طوارئ مناخية”

غوتيريس يدعو إلى “إعلان حالة طوارئ مناخية”

منذ 12 ساعة
Photo of بايدن يُحدّد موعد عودة بلاده لاتفاقية باريس حول المناخ

بايدن يُحدّد موعد عودة بلاده لاتفاقية باريس حول المناخ

منذ 13 ساعة
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 3277 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء 3277 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 15 ساعة
Photo of كورونا تنهي حياة 47 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية بالمغرب 

كورونا تنهي حياة 47 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية…

منذ 15 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 3033 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

خلال 24 ساعة.. تسجيل 3033 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

منذ 15 ساعة
Photo of كورونا حول العالم.. أزيد من 70 مليون حالة و 1.5مليون وفاة

كورونا حول العالم.. أزيد من 70 مليون حالة و…

منذ 21 ساعة
Photo of النمسا تلغي قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية

النمسا تلغي قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية

منذ 23 ساعة
Photo of إيطاليا تسجل 761 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 761 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة…

منذ يومين
Photo of تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ يومين
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 3887 حالة شـفـاء مـن كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 3887 حالة شـفـاء مـن كورونا

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق