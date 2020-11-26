كورونا تتسبب في إغلاق مؤسسة تعليمية بأكادير

منذ 12 ثانية
0

*صورة تعبيرية
أحمد وزروتي: هبة بريس

تسبب انتشار فيروس كورونا بمدينة أكادير، في إغلاق مؤسسة تعليمية صباح اليوم الخميس بعد تأكد إصابة ثلاث أساتذة بالفيروس، بعد إجرائهم للتحاليل المخبرية.

وأكدت مصادر هبة بريس أن المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، قررت إغلاق مدرسة الحنصالي الابتدائية بمنطقة الدراركة، صباح اليوم بعد التأكد من إصابة ثلاث أطر تعليمية بالفيروس، تبعا لمنشور وزارة الصحة رقم 78-2020 .

وأضافت مصادرنا أن المديرية الاقليمية فرضت بشكل إجباري نمط التعليم عن بعد لمدة أسبوع مخافة إصابة أعداد أخرى بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة عموما، ومدينة أكادير خصوصا تعرف تنامي الحالات المؤكدة بشكل كبير، مما دعا بلجنة اليقظة إلى فرض شروط جديدة، من بينها حظر التجول مابعد الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الشواطئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة مغربية: تداعيات خطيرة على الأطفال ضحايا العنف الزوجي

دراسة مغربية: تداعيات خطيرة على الأطفال ضحايا العنف الزوجي

منذ 52 دقيقة
Photo of نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية من الخميس إلى الأحد المقبل

نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية من الخميس…

منذ ساعة واحدة
Photo of وزير الصحة الفرنسي : معدل تفشي فيروس كورونا بالبلاد انخفض

وزير الصحة الفرنسي : معدل تفشي فيروس كورونا بالبلاد…

منذ ساعتين
Photo of تنظيم النسخة الرابعة من ملتقى”Digital Brunch” عن بعد

تنظيم النسخة الرابعة من ملتقى”Digital Brunch” عن بعد

منذ ساعتين
Photo of السويد.. القصر الملكي يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

السويد.. القصر الملكي يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته…

منذ ساعتين
Photo of آسفي تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

آسفي تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of كورونا .. سلطات العيون تمدد الإجراءات الاحترازية

كورونا .. سلطات العيون تمدد الإجراءات الاحترازية

منذ 4 ساعات
Photo of دراسة: 25% من ضحايا العنف الجسدي بالمغرب تعرضن لمشاكل نفسية

دراسة: 25% من ضحايا العنف الجسدي بالمغرب تعرضن لمشاكل…

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في العالم خلال 24 ساعة

كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في العالم خلال…

منذ 5 ساعات
Photo of ابتدائية مراكش تدين الحقوقي المزيف “المديمي” بالسجن 22 شهرا

ابتدائية مراكش تدين الحقوقي المزيف “المديمي” بالسجن 22 شهرا

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق