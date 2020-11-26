كورونا تتسبب في إغلاق مؤسسة تعليمية بأكادير

*صورة تعبيرية

أحمد وزروتي: هبة بريس

تسبب انتشار فيروس كورونا بمدينة أكادير، في إغلاق مؤسسة تعليمية صباح اليوم الخميس بعد تأكد إصابة ثلاث أساتذة بالفيروس، بعد إجرائهم للتحاليل المخبرية.

وأكدت مصادر هبة بريس أن المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، قررت إغلاق مدرسة الحنصالي الابتدائية بمنطقة الدراركة، صباح اليوم بعد التأكد من إصابة ثلاث أطر تعليمية بالفيروس، تبعا لمنشور وزارة الصحة رقم 78-2020 .

وأضافت مصادرنا أن المديرية الاقليمية فرضت بشكل إجباري نمط التعليم عن بعد لمدة أسبوع مخافة إصابة أعداد أخرى بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة عموما، ومدينة أكادير خصوصا تعرف تنامي الحالات المؤكدة بشكل كبير، مما دعا بلجنة اليقظة إلى فرض شروط جديدة، من بينها حظر التجول مابعد الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الشواطئ.

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