البيضاء .. توقيف شخصين ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاع للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة عن حجز 4200 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا، أظهرت أنهما يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة وأكادير، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة والتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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