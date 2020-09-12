“الطلائع” تدين جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة

هبة بريس- الرباط

أدانت منظمة الطلائع أطفال المغرب، الجريمة الشنعاء التي تعرض لها الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 سنة بعد استدراجه واختطافه واغتصابه ثم قتله عمدا بمنطقة بني مكادة بطنجة.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها، الجهات المسؤولة بالاستمرار في التحقيق في هذه الجريمة قصد الكشف على كل ملابساتها وإنزال أقصى العقوبات على من ثبت تورطه فيها. كما تطالب كذلك بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في مختلف حالات اختفاء الأطفال عبر التراب الوطني.

وعبرت المنظمة في البلاغ ذاته، عن قلقها البالغ من استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال والمقرونة في كثير منها بجرائم القتل العمد التي يحاول من خلالها الجناة إخفاء آثار جرائمهم.

وجددت منظمة الطلائع- أطفال المغرب دعوتها للسلطة التشريعية ببلادنا قصد تسريع وتيرة المسطرة التشريعية لتعديل القانون في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما تدعو كل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات إلى الانخراط في مبادرات وقائية واستباقية ببذل الجهود الضرورية وتكثيف عمليات توعية وتحسيس الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وسبل الوقاية والطرق الحديثة المعتمدة للإنذار والتبليغ والتدخل السريع.

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