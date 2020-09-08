بعد صدور عدد من مذكرات البحث في حقه.. كمين دركي يطيح بأشهر “بزناز” في المحمدية

منذ 10 دقائق
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد صدور عدد من مذكرات البحث الوطنية في حقه، سقط أخيرا أحد أشهر تجار المخدرات ضواحي المحمدية في يد عناصر الدرك بعد كمين محكم تم نصبه له و هو متلبس بحيازة كمية مهمة من الممنوعات.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة بني يخلف ضواحي المحمدية قد تمكنوا من إنهاء نشاط تاجر مخدرات معروف يلقب ب”الجبلي” و كان يعتبر من بين المروجين الرئيسيين للمخدرات بالمنطقة.

و قد تم توقيف المتهم بعد كمين محكم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث عثر بحوزته لحظة توقيفه على كمية مهمة من المخدرات و منها ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا و سلاح أبيض.

و في الوقت الذي لاذ فيه اثنان من مرافقي الموقوف بالفرار، تم تحرير مذكرة بحث في حقهما، بينما جرى تقديم تاجر المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة العلمية بفاس تحل بغفساي لفك لغز جريمة سرقة محولات كهربائية

الشرطة العلمية بفاس تحل بغفساي لفك لغز جريمة سرقة…

منذ 17 ساعة
Photo of أمن البيضاء يوقع بعصابة تتزعمها فتاة تغري ضحاياها بالجنس و تبتزهم

أمن البيضاء يوقع بعصابة تتزعمها فتاة تغري ضحاياها بالجنس…

منذ 22 ساعة
Photo of أكادير : قبل الدخول المدرسي .. أستاذ يضع حداً لحياته

أكادير : قبل الدخول المدرسي .. أستاذ يضع حداً…

منذ يوم واحد
Photo of حجز ثلاثة أطنان و700 كيلوغرام من مخدر الشيرا بضواحي اثنين شتوكة

حجز ثلاثة أطنان و700 كيلوغرام من مخدر الشيرا بضواحي…

منذ يوم واحد
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات بإقليم تطوان

تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات بإقليم تطوان

منذ يومين
Photo of قتيل و7 مصابين في “حوادث الطعن” في بريطانيا

قتيل و7 مصابين في “حوادث الطعن” في بريطانيا

منذ يومين
Photo of أستاذ ينتحر برمي نفسه من فوق عمارة بأكادير

أستاذ ينتحر برمي نفسه من فوق عمارة بأكادير

منذ يومين
Photo of الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف مجرم خطير

الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف مجرم خطير

منذ 3 أيام
Photo of الأمن يضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة

الأمن يضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة

منذ 3 أيام
Photo of اندلاع حريق مهول بغابة ضواحي طنجة

اندلاع حريق مهول بغابة ضواحي طنجة

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق