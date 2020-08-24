انتشال جثة غريق من قناة سقوية ضواحي الفقيه بنصالح

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ بني ملال

علم ان فرقة الغطاسين التابعة لسرية الوقاية المدنية بالفقيه بن صالح تمكنت زوال اليوم الاثنين 24 غشت من انتشال جثة غريق من القناة السقوية ضواحي مدينة الفقيه بن صالح .

وقالت مصادر جيدة الاطلاع ان بعض المارة عثروا على دراجة هوائية وقميص على جنبات القناة السقوية المذكورة مما اثار شكوكهم اذ تم إخطار السلطات المحلية وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح وعناصر الوقاية المدنية ، الذين هرعوا على وجه السرعة إلى عين المكان

وجرى انتشال جثة الهالك العشريني ، ويرجح فرضية انزلاقه عن طريق الخطإ إلى النهر دون أن يتمكن من الخروج منه حيا .

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