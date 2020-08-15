كورونا .. إسبانيا تحظر التدخين بالأماكن العامة وتغلق الملاهي الليلية

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات الصحية في أسبانيا ، الجمعة حظر التدخين في الأماكن المفتوحة إلى جانب إغلاق الملاهي الليلية، في إطار الإجراءات الوقائية الجديدة التي شرعت الحكومة في اتخاذها من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، اتخاذ الحكومة 11 إجراء جديدا يهدف إلى منع تفشي الفيروس، مؤكدا أنه تم الاتفاق بالإجماع على هذه الإجراءات من قبل 17 وزيرا في اجتماع وزاري عقد اليوم.

كما أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا اقتضت الضرورة، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية على موقعها الإلكتروني.

وتهدف تلك الإجراءات إلى خفض معدل الإصابات اليومية بـ”كوفيد-19″ في إسبانيا حيث تم الإبلاغ عن 2943 حالة جديدة أمس الخميس.

يشار إلى أنه بموجب القيود الوقائية الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة فإن المطاعم ستضطر إلى الإغلاق بحلول الساعة الواحدة صباحا ولن يسمح لها باستقبال الزبائن بعد الـ12 ظهرا.

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