الناظور : خلاف حول شيّ رؤوس الأضاحي يدفع بشخص لتوجيه طعنات لصديقه

هبة بريس : وجدة

اهتزت مدينة الناظور صباح يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بعد نشوب خلاف بين صديقين يمتهنان شي رؤوس الأضاحي.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، فقد عمد شخص في عقده الثاني غلى توجيه طعنات بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن لصديقه (50 سنة)، بعد نُشوب خلاف بينهما حول طريقة توزيع الأدوار والمال خلال عملية شي رؤوس أضاحي العيد.

هذا وفور علمها بالخبر، هرعت السلطات الامنية الى عين المكان، حيث تم اعتقال الجاني الذي حاول الفرار وتدخلت الساكنة لتوقيفه وتسليمه لرجال الأمن، كما تم نقل المعتدى عليه للمستشفى الحسني بالناظور وهو في حالة جد حرجة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة .

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