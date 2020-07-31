الناظور : خلاف حول شيّ رؤوس الأضاحي يدفع بشخص لتوجيه طعنات لصديقه

منذ 11 دقيقة
0
هبة بريس : وجدة
اهتزت مدينة الناظور صباح يومه الجمعة،  على وقع جريمة قتل بشعة، بعد نشوب خلاف بين صديقين يمتهنان شي رؤوس الأضاحي.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، فقد عمد  شخص في عقده الثاني غلى توجيه طعنات بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن لصديقه (50 سنة)، بعد نُشوب خلاف بينهما حول طريقة توزيع الأدوار والمال خلال عملية شي رؤوس أضاحي العيد.
هذا وفور علمها بالخبر، هرعت السلطات الامنية الى عين المكان، حيث تم اعتقال الجاني الذي حاول الفرار وتدخلت الساكنة لتوقيفه وتسليمه لرجال الأمن، كما  تم نقل المعتدى عليه للمستشفى الحسني بالناظور وهو في حالة جد حرجة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النيران تلتهم مسجدا وعشرات “البراريك” بسوق مشربة سيدي حرازم‎

النيران تلتهم مسجدا وعشرات “البراريك” بسوق مشربة سيدي حرازم‎

منذ ساعة واحدة
Photo of صباح عيد الأضحى…مجزرة عائلية دموية بحي الرياض فاس‎

صباح عيد الأضحى…مجزرة عائلية دموية بحي الرياض فاس‎

منذ ساعتين
Photo of واقعة سوق الغنم بالحي الحسني…العِيدْ بِشْرَعْ اليَدْ

واقعة سوق الغنم بالحي الحسني…العِيدْ بِشْرَعْ اليَدْ

منذ ساعتين
Photo of البيضاء.. اعتقال 20 شخصا بسبب أعمال السرقة التي شهدها سوق لبيع الأغنام بالحي الحسني

البيضاء.. اعتقال 20 شخصا بسبب أعمال السرقة التي شهدها…

منذ 7 ساعات
Photo of انتشال جثة شاب قضى غرقا بسد الوحدة نواحي تاونات

انتشال جثة شاب قضى غرقا بسد الوحدة نواحي تاونات

منذ 17 ساعة
Photo of شراء هواتف نقالة بأموال مزورة يقود 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

شراء هواتف نقالة بأموال مزورة يقود 3 أشخاص للاعتقال…

منذ يومين
Photo of شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي الإيقاف مجرم بفاس

شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي الإيقاف مجرم بفاس

منذ يومين
Photo of أمن البيضاء يطلق الرصاص على “مقرقب” ويعتقل رفيقه

أمن البيضاء يطلق الرصاص على “مقرقب” ويعتقل رفيقه

منذ يومين
Photo of حوادث سير “ليلة الهروب” .. تسجيل 15 وفاة خلال 48 ساعة

حوادث سير “ليلة الهروب” .. تسجيل 15 وفاة خلال…

منذ يومين
Photo of العثور على جثة مسن تطفو على سطح سد الوحدة نواحي تاونات

العثور على جثة مسن تطفو على سطح سد الوحدة…

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق