الأمير مولاي هشام العلوي يهنئ المهداوي بمناسبة معانقته للحرية

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

 

أفرجت السلطات صباح يوم الإثنين 20 يوليوز 2020 بمدينة تيفلت عن الصحافي حميد المهداوي بعد انقضاء مدة محكوميته، وسط استقبال خاص من قبل العديد من الحقوقيين والإعلاميين.

 

وعلى اثر ذلك ، قدم الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، تهنئة إلى  الصحافي، حميد المهداوي معبرا  عن “أمله في حدوث انفراج في علاقة الدولة بالصحافة.

وقال الأمير في تدوينة على حسابه في فايسبوك، اليوم الثلاثاء، إن” الصحافي المهداوي اعتقل “نتيجة ملف قائم على وقائع غريبة” قضى من أجلها 3 سنوات حبسا”.
وأضاف الأمير هشام: “بقدر ما نهنئه -المهداوي- وأسرته على استعادته حرية الحركة، والكلمة بقدر ما نستحضر بهذه المناسبة عدد من زملائه الذين هم رهن الاعتقال: توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، وعرضة للملاحقة مثل حالة عمر الراضي في ملفات ذات وقائع لا تقل غرابة وغموضا ومدعاة للدهشة”.
واعتبر الأمير أن ملف العلاقة بين الصحافة والدولة انتقل بذلك إلى مرحلة مؤلمة، معبرا عن أمله في “حدوث انفراج، وأن لا يغيب عنا جميعا أنه لا يمكن لأي وطن السير على درب الرقي والتقدم بدون صحافة شجاعة وكلمة حرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا تعود الى إقليمي تنغير وورزازات

كورونا تعود الى إقليمي تنغير وورزازات

منذ 3 ساعات
Photo of أخنوش : توجيه الكلام دون معطيات دقيقة يضر بالفلاح الصغير

أخنوش : توجيه الكلام دون معطيات دقيقة يضر بالفلاح…

منذ 4 ساعات
Photo of أخنوش..تم التفاعل مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن مكتب “الأونسا”

أخنوش..تم التفاعل مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن مكتب…

منذ 4 ساعات
Photo of ولعلو: أزمة فيروس كورونا أبانت عن نقط قصور العولمة

ولعلو: أزمة فيروس كورونا أبانت عن نقط قصور العولمة

منذ 5 ساعات
Photo of تسجيل 6 إصابات جديدة و5 حالات شفاء و وفاة بجهة بني ملال خنيفرة

تسجيل 6 إصابات جديدة و5 حالات شفاء و وفاة…

منذ 6 ساعات
Photo of مُجمل ما جاء في التصريح الصحفي اليومي الخاص بوباء كورونا

مُجمل ما جاء في التصريح الصحفي اليومي الخاص بوباء…

منذ 6 ساعات
Photo of بنعبدالقادر : “كورونا ” أظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود بين السلطة القضائية ووزارة العدل

بنعبدالقادر : “كورونا ” أظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود…

منذ 7 ساعات
Photo of هذه خريطة التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكوفيد 19

هذه خريطة التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكوفيد 19

منذ 7 ساعات
Photo of العثماني : ترصيد منجزات الظرفية الاستثنائية يتم عبر دعم الاقتصاد الوطني

العثماني : ترصيد منجزات الظرفية الاستثنائية يتم عبر دعم…

منذ 8 ساعات
Photo of الجمارك تجري عملية تنقيلات واسعة في صفوف أطرها

الجمارك تجري عملية تنقيلات واسعة في صفوف أطرها

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق